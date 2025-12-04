Désiré Doué - PSG : Les retrouvailles avec son ex sont annulées !

Pierrick Levallet

La semaine dernière, le PSG a récupéré Ousmane Dembélé. Et d’ici peu, c’est Désiré Doué qui pourrait reprendre la compétition. Touché à la cuisse depuis octobre dernier, l’international français a repris les exercices sur le terrain. Mais le club de la capitale ne voudrait prendre aucun risque avec le Golden Boy 2025 et ne devrait donc pas compter sur lui contre Rennes ce samedi.

Et si Désiré Doué revenait avec le PSG avant la fin d’année 2025 ? Ce scénario est de plus en plus probable. Le Golden Boy 2025 a repris les exercices sur le terrain ce jeudi. L’international français aurait de plutôt bonnes sensations, ce qui réjouirait les Rouge-et-Bleu. Après Ousmane Dembélé, Luis Enrique pourrait bientôt récupérer un autre de ses titulaires.

Désiré Doué encore absent contre Rennes Mais d’après les informations divulguées par Le Parisien, le PSG n’entendrait prendre aucun risque avec Désiré Doué. Les champions d’Europe ne voudraient pas précipiter son retour, afin d’éviter une potentielle rechute. De ce fait, le club de la capitale ne devrait pas compter sur le crack de 20 ans pour la réception du Stade Rennais ce samedi.