Deschamps prépare une surprise avec un crack du PSG

Hugo Chirossel

S’il est le capitaine de l’équipe de France Espoirs depuis l’arrivée de Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas rester longtemps avec les Bleuets. Le milieu de terrain âgé de 17 ans impressionne depuis le début de la saison avec le PSG, ce qu'il a une nouvelle fois confirmé mercredi soir face à l’AC Milan. Didier Deschamps pourrait le convoquer très bientôt avec les A.

« Je pense que c’est un objectif pour tout le monde, après je n’y pense pas forcément, je joue mon football, c’est avant tout un travail au quotidien, je vais travailler pour pouvoir y accéder . » Une nouvelle fois impressionnant mercredi soir, lors de la victoire du PSG face à l’AC Milan (3-0), Warren Zaïre-Emery n’a pas échappé aux questions sur l’équipe de France.

Deschamps était au Parc des Princes

Le milieu de terrain âgé de 17 ans est devenu le capitaine de l’équipe de France Espoirs depuis que Thierry Henry a été nommé sélectionneur. Mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a brillé sous les yeux de Didier Deschamps, qui était au Parc des Princes pour assister à cette rencontre.

Une convocation dès le prochain rassemblement ?