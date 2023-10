Deschamps est interpellé par un proche pour un joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il pourrait devenir le prochain patron du milieu de terrain français. A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery laisse éclater son talent cette saison sous le maillot du PSG. La prochaine étape pourrait le mener à l'équipe de France. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a indiqué que le joueur avait les armes pour s'imposer sous les ordres de Didier Deschamps.

La saison 2023/2024 pourrait être celle de Warren Zaïre-Emery. Le joueur du PSG enchaîne les prestations de qualité sous le maillot parisien et ne cache pas plus ses ambitions. Après avoir été appelé par Thierry Henry, le milieu de terrain vise l'équipe de France. « S’il continue comme ça, forcément c’est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu’il réalise, et avec une maturité incroyable » a prévenu Didier Deschamps.

Zaïre-Emery s'éclate avec Luis Enrique

Présent sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s'est attardé sur la saison de WZE. Selon lui, Luis Enrique joue un rôle important dans la grande forme du milieu de terrain. « Il a tout, et aussi la confiance de Luis Enrique. Et on sait qu'il aime bien ces jeunes talents, comme Gavi qu'il a fait monter en équipe d'Espagne, et il est en train de faire pareil avec Zaïre-Emery » a confié l'ancien coéquipier de Deschamps.

Lizarazu sous le charme de Zaïre-Emery