Des stars veulent partir en 2026, c'est la panique au PSG !

Depuis le début de saison, il est clair que le PSG affiche deux visages. Conquérants en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique paraissent frêles en Ligue 1. Une situation qui serait due aux craintes de blessures, notamment en vue de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en fin de saison.

Le PSG a subi un gros coup d’arrêt. Le club parisien a été défait pour la deuxième fois de la saison en championnat ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), quelques jours après avoir battu Tottenham en Ligue des Champions (5-3). Clairement, les Parisiens n’affichent pas le même visage en Ligue 1 et en C1.

Certains joueurs pas à 100 % en Ligue 1 Et cela s’explique par plusieurs facteurs. Si la fatigue physique existe, l’Equipe révèle ce dimanche que si Luis Enrique prépare ses rencontres avec la même intensité, le technicien espagnol se montre un peu plus prudent au moment d’aborder une rencontre de championnat. Dès la reprise, les joueurs du PSG craignaient de se blesser après n’avoir bénéficié que de très peu de temps de vacances.