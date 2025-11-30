PSG : Luis Enrique annonce une surprise, c'est validé par le vestiaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG dans le dur. Après avoir battu Tottenham en Ligue des Champions, le club parisien a subi un coup d’arrêt en Ligue 1 avec une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) ce samedi. Conscient de la fatigue dans son groupe, Luis Enrique a accordé du repos supplémentaire à ses joueurs, qui ont apprécié le geste.

Le PSG n’a pas su trouver les solutions. Les Parisiens ont été vaincus ce samedi à Monaco, après une prestation plus que mitigée sur la pelouse de Louis II. De ce fait, Luis Enrique a pris une décision importante, en accordant trois jours de repos complet à ses joueurs comme le révèle le Parisien ce dimanche.

Du repos supplémentaire au PSG Ainsi, les hommes de Luis Enrique reprendront l’entraînement ce mercredi seulement, trois jours avant la réception de Rennes au Parc des Princes. En interne, le coach du PSG ainsi que son staff sont conscients de l’état de fatigue régnant actuellement au sein de l’effectif. Comme indiqué par le Parisien, Luis Enrique qualifie cette mini-pause d’essentielle en interne.