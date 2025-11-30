PSG : Luis Enrique annonce une surprise, c'est validé par le vestiaire !

Le PSG dans le dur. Après avoir battu Tottenham en Ligue des Champions, le club parisien a subi un coup d’arrêt en Ligue 1 avec une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) ce samedi. Conscient de la fatigue dans son groupe, Luis Enrique a accordé du repos supplémentaire à ses joueurs, qui ont apprécié le geste.
Le PSG n’a pas su trouver les solutions. Les Parisiens ont été vaincus ce samedi à Monaco, après une prestation plus que mitigée sur la pelouse de Louis II. De ce fait, Luis Enrique a pris une décision importante, en accordant trois jours de repos complet à ses joueurs comme le révèle le Parisien ce dimanche.
Du repos supplémentaire au PSG
Ainsi, les hommes de Luis Enrique reprendront l’entraînement ce mercredi seulement, trois jours avant la réception de Rennes au Parc des Princes. En interne, le coach du PSG ainsi que son staff sont conscients de l’état de fatigue régnant actuellement au sein de l’effectif. Comme indiqué par le Parisien, Luis Enrique qualifie cette mini-pause d’essentielle en interne.
Le vestiaire valide
Dans une semaine à seulement un match, le staff parisien souhaite que les joueurs décompressent après des semaines de compétition intenses. En interne, l’effectif du PSG a accueilli cette nouvelle très positivement, espérant pouvoir rapidement aller de l’avant suite à cette défaite...