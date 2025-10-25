«Des millions en salaires» : Le PSG dit stop à la folie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on a décidé d'en finir avec le bling-bling. Désormais, il n'est plus question de faire des folies économiques et cela ne vaudrait pas uniquement pour le football. En effet, alors que le club de la capitale également une branche esport, des décisions radicales sont également prises pour des raisons financières.

Plus qu'un simple club de football, le PSG a également sa section esport. Alors qu'on peut notamment le retrouver sur League of Legends ou encore EA FC, c'était également le cas auparavant sur Dota 2. Mais voilà que le PSG a décidé de dire stop avec ce jeu en raison des trop grosses dépenses.

« Aucun sens de dépenser des millions en salaires de joueurs sans retour sur investissement » Directrice de la diversification et du merchandising, Nadia Benmokhtar est revenue sur le départ du PSG de la scène Dota 2. Interrogée par Esports News UK, elle a alors expliqué : « L’Asie était donc l’un des territoires clés pour nous lors de notre lancement. Et je pense que vous savez que nous avons eu un partenariat important sur le jeu Dota 2 avec une société chinoise, LGD. Nous avions donc une équipe très performante avec LGD, mais au final, Dota est devenu un jeu très coûteux. Pour nous, cela n'avait aucun sens de dépenser des millions en salaires de joueurs sans retour sur investissement ».