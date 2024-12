«Des filles venaient le voir dans sa chambre» : Une star du PSG s’est lâchée dans la capitale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le temps de deux saisons, Ronaldinho a captivé les supporters du PSG, bien que son séjour ait été marqué par des polémiques. Ses sorties nocturnes ont notamment terni sa relation avec Luis Fernandez, l’entraîneur de l'époque qui est récemment revenu sur le passage du Ballon d’Or brésilien dans la capitale.

Bien avant le Qatar, et les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le PSG a pu compter sur d'autres joueurs qui ont enflammé le Parc des Princes. C’est le cas notamment de Ronaldinho, qui n’a pas traîné avant de devenir l’un des chouchous des supporters parisiens, illuminés par sa classe et sa technique. Malgré ce talent indéniable lui permettant ensuite de briller au FC Barcelone, Ronaldinho a connu une aventure contrastée dans la capitale, la faute à ses sorties nocturnes qui ont semé la zizanie au sein du club.

« Il faisait la bringue tous les soirs »

Interrogé par L’Équipe en octobre, Luis Fernandez s’est souvenu de la gestion épineuse du cas Ronaldinho. « Il est, avec George Weah, le plus grand joueur que j'ai entraîné. Je me souviens qu'à son arrivée au club en 2001, on m'avait souhaité bon courage pour gérer ce jeune homme de 21 ans. Pourtant, la première année, il s'est bien adapté. Avec le staff, on l'a fait grandir. Il s'est aguerri et a fini champion du monde avec le Brésil. Ça s'est gâté la saison suivante, expliquait l’ancien entraîneur du PSG. Les gens de la sécurité du Parc me disaient qu'il faisait la bringue tous les soirs, on m'a aussi averti que des filles venaient le voir dans sa chambre lors des mises au vert. Ce n'était pas mon rôle de m'occuper de la vie de chacun de mes joueurs. Normalement, le club aurait dû s'en occuper. Mais Laurent Perpère (alors président délégué du PSG) n'a pas voulu. On m'a fait passer pour le méchant de service (il n'a titularisé le Brésilien que vingt fois en D1 en 2002-2003), alors que je défendais l’institution. »

« La direction a laissé à Ronaldinho la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire »

Luis Fernandez n’a pas digéré la position de son ancienne direction : « Le club m'a abandonné. La direction a laissé à Ronaldinho la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est important que les dirigeants et l'entraîneur soient sur la même ligne. Perpère m'avait dit : "Entre Ronaldinho et Fernandez, j'ai choisi Ronaldinho." Si le club ne soutient pas son entraîneur, ça part dans tous les sens. »