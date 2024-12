Real Madrid : Mbappé fait complètement craquer Hanouna !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cyril Hanouna avait rarement évoqué le cas de Kylian Mbappé à l’antenne, jusqu’à l’annonce de son départ au Real Madrid. Depuis, l’animateur, proche de Nasser Al-Khelaïfi, aborde régulièrement la situation de l’international tricolore durant son émission. L’occasion de lui adresser quelques tacles glissés, alors que le champion du monde 2018 reste en conflit avec le PSG.

Cyril Hanouna et Kylian Mbappé ne partiront pas en vacances ensemble. L’animateur n’a pas digéré son départ du PSG à la fin de la saison dernière. Encore moins sa volonté de saisir les tribunaux pour réclamer 55M€ d’arriérés. « Le PSG a tendu la main à Kylian Mbappé, il n’a pas voulu la saisir. Il avait fait une promesse, celle de ne jamais partir libre. Et il ne l’a pas tenue » a déclaré l’animateur, qui a tout de suite pris parti pour Nasser Al-Khelaïfi.

La tension est à son comble ! Le PSG réplique après le départ de Mbappé vers le Real. Qui sera le prochain à riposter ? ⚡

➡️ https://t.co/nCfERZv3Ho pic.twitter.com/2WVFyKMmi7 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 21, 2024

Hanouna s'en prend à Mbappé

Hanouna a régulièrement taclé le comportement de Mbappé et dressé un portrait de lui loin d’être flatteur. « Ça s’est terminé en eau de boudin. Entre Kylian Mbappé et le PSG ça a été l’enfer les derniers mois. Non seulement dans le vestiaire, parce que pour les joueurs c’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle il te fait une gueule comme si t’avais raté un but sans gardien, c’est insupportable » avait-il lâché.

« Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid »

Mais finalement, est-ce la frustration et la déception qui parlent ? Car en tant que fan du PSG, l’animateur espérait certainement une prolongation. « Moi je voulais juste que Kylian Mbappé reste au PSG. Je suis énervé qu’il soit allé au Real Madrid, je pense que pour lui c’était une énorme connerie, et il le démontre chaque jour. S’il était resté au PSG, je pense que le PSG aurait fait une très grosse saison, et lui aussi » a-t-il confié. L’avenir le dira…