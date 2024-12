Mercato - OM : De Zerbi passe un coup de fil et s’offre un champion du monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours du dernier mercato estival, Roberto de Zerbi a enchaîné les entretiens pour boucler un recrutement ambitieux. Fraîchement arrivé à l’OM, le technicien italien avait fait le forcing pour convaincre Géronimo Rulli de signer. Le coach a réussi son coup et les performances du gardien argentin depuis le lancement de la saison l’attestent.

On a tendance à dire qu’une équipe a besoin d’un grand numéro 9 et d’un grand gardien pour performer. Et l’OM peut se targuer de compter sur un Mason Greenwood capable de débloquer des situations mal engagées, mais aussi sur un Géronimo Rulli étincelant. Champion du monde en 2022 avec l’Argentine, le portier n’est, cette-fois, pas dans l’ombre. Il est en pleine lumière et cette mise en avant lui va bien. Depuis cet été, il enchaîne les arrêts de grande classe et a sauvé un nombre de points incalculables.

Rulli raconte son transfert à l'OM

Comme indiqué par le principal intéressé, Roberto de Zerbi l’avait très vite ciblé. « J'étais avec ma femme à Miami, nous avions un jour de libre entre la Copa America et les JO, nous étions avec mon fils à l'hôtel. J'ai raccroché, je lui ai dit : "C'était Roberto De Zerbi, s'il y a un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler c'est lui." Elle m'a dit que si c'était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi, le samedi j'étais à Amsterdam car je devais me présenter à l'entraînement. Après la séance, Roberto (De Zerbi) m'a rappelé. Il m'a dit : maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends » avait confié Rulli.

« Je ne vois plus d'erreurs techniques »

Au fil de ses expériences européennes, notamment à l’Ajax Amsterdam, le gardien marseillais est parvenu à gommer ses lacunes pour devenir la meilleur version de lui-même. « Je l’avais supervisé lorsqu’il jouait avec Montpellier et, de temps en temps, il pouvait commettre des erreurs techniques. Aujourd’hui, je ne les vois plus » avait noté Nicolas Dehon, ancien coach des gardiens de l’OM.