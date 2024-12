Griezmann - Benzema : Des annonces chocs sont réclamées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mois de décembre a été marqué par l’interview vérité de Kylian Mbappé. Pour la première fois depuis janvier, le joueur français a parlé longuement de sa situation personnelle et de sa carrière au Real Madrid. Sa prise de parole avait convaincu Daniel Riolo. Ce dernier avait invité d’autres joueurs à prendre exemple sur le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé n’avait pas le choix. Alors que les polémiques s’accumulaient, le joueur de 26 ans ne pouvait échapper à l’exercice de la longue interview. Mais pour éviter les questions pièges, son entourage a privilégié un journaliste qui n’exerce pas dans le football, Mouloud Achour. Au micro de Canal +, Mbappé a ainsi pu évoquer les sujets qui fâchent comme les accusations de viol et d’agression sexuelle en Suède ou encore son attachement au maillot de l’équipe de France, qui a été remis en question récemment. Le joueur du Real Madrid a aussi évoqué des thèmes plus politique comme sa vision de la France. Au total, l’entretien aura duré plus de deux heures.

Riolo réclame « la vérité »

Initialement peu convaincu, Daniel Riolo a changé d’avis en regardant Mbappé se livrer. « J’arrive avec plein d’à priori et me je suis demandé: est-ce que des grosses stars comme Zidane, Henry ou que ce soit Griezmann – dont on attend la vérité et qui ne donne jamais la moitié d’une interview – (s’expriment)? Les mecs sont dans une espèce de contrôle » a confié le chroniqueur.

Benzema se fait interpeller

Durant l’After Foot, Riolo a aussi interpellé Karim Benzema, qui avait pris sa retraite internationale après un Mondial 2022 rempli de mystères. « Je mets aussi Benzema dans la liste des gens dont on attend les mots depuis très longtemps. On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qu’il s’est passé au Qatar » a-t-il lâché au début du mois de décembre.