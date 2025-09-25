Départ du PSG, une star se lâche : «J’ai tout donné…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG cet été alors que Luis Enrique ne comptait absolument plus sur lui, Gianluigi Donnarumma a signé à Manchester City. Le gardien italien est néanmoins revenu à Paris lundi soir à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, et il s’est confié sur son départ du PSG.

Élément majeur de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions la saison passée, Gianluigi Donnarumma a néanmoins été contraint de changer d’air durant le mercato estival. Luis Enrique a préféré remplacer le gardien italien par Lucas Chevalier, et Donnarumma a donc été transféré du côté de Manchester City. Mais sans pour autant avoir de rancoeur envers le PSG…

« Un grand plaisir de revenir » Présent à Paris lundi soir à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma a confié son amour pour le PSG : « Revenir ici est un grand plaisir pour moi. Pendant quatre ans, c’était ma maison et je suis vraiment heureux de cet accueil. J’ai tout donné ici, j’ai tout donné pour Paris, et je dois vraiment remercier les supporters, car ils me l’ont vraiment rendu », indique le portier italien, vainqueur du trophée Yachine.