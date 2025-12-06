Départ du PSG : Hakimi avec Neymar, la réponse tombe !

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, le Brésil est tombé dans le groupe C avec le Maroc, l'Ecosse et Haïti. Sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur la potentielle présence de Neymar dans sa liste pour disputer la compétition. Si la star de Santos est convoquée, elle retrouvera Achraf Hakimi, son ancien coéquipier du côté du PSG.
Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a été réalisé à Washington DC. En lice pour cette compétition - qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique - le Brésil est tombé dans le groupe C.
Brésil - Maroc : Des retrouvailles entre Hakimi et Neymar ?
Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (11 juin - 19 juillet), le Brésil va se frotter au Maroc d'Achraf Hakimi, à l'Ecosse de Scott McTominay et à Haïti. S'il est convoqué par Carlo Ancelotti, Neymar retrouvera donc le capitaine des Lions de l'Atlas, avec qui il a évolué au PSG.
«Si Neymar mérite d'y être, il jouera la Coupe du Monde»
Présent en zone mixte en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti a annoncé la couleur concernant la potentielle présence de Neymar dans sa liste pour disputer la compétition. « Je comprends parfaitement l'intérêt suscité par Neymar. Je tiens à préciser que nous sommes en décembre, la Coupe du Monde a lieu en juin, et je choisirai l'équipe qui participera à la Coupe du Monde en mai. Si Neymar mérite d'y être, s'il est en pleine forme, meilleur que quiconque, il jouera la Coupe du Monde, point final. Je ne dois rien à personne », a affirmé le sélectionneur du Brésil. Reste à savoir si Achraf Hakimi et Neymar vont s'affronter en Amérique du Sud le 13 juin prochain.