Départ du PSG : Hakimi avec Neymar, la réponse tombe !

Amadou Diawara

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, le Brésil est tombé dans le groupe C avec le Maroc, l'Ecosse et Haïti. Sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur la potentielle présence de Neymar dans sa liste pour disputer la compétition. Si la star de Santos est convoquée, elle retrouvera Achraf Hakimi, son ancien coéquipier du côté du PSG.

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a été réalisé à Washington DC. En lice pour cette compétition - qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique - le Brésil est tombé dans le groupe C.

Brésil - Maroc : Des retrouvailles entre Hakimi et Neymar ? Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (11 juin - 19 juillet), le Brésil va se frotter au Maroc d'Achraf Hakimi, à l'Ecosse de Scott McTominay et à Haïti. S'il est convoqué par Carlo Ancelotti, Neymar retrouvera donc le capitaine des Lions de l'Atlas, avec qui il a évolué au PSG.