Départ du PSG : Didier Deschamps interpellé !

Rongé par une grosse blessure au tendon d’Achille survenue en février 2023, Presnel Kimpembe a quitté le PSG en septembre dernier. Évoluant désormais du côté du Qatar SC, le défenseur central de 30 ans n’exclut pas un retour en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, notamment pour la Coupe du monde 2026.
Auteur de 241 matchs sous les couleurs du PSG, Presnel Kimpembe a pris un autre chemin. Transféré du côté du Qatar SC en septembre dernier, le défenseur central tente désormais de retrouver du temps de jeu à l’étranger.
Kimpembe veut y croire
Parti du PSG après avoir remporté la Ligue des Champions au sein de son club formateur, le défenseur central âgé de 30 ans ne souhaite pas abandonner. Victime d’une terrible blessure au talon en février 2023, Kimpembe croit et souhaite toujours retrouver le chemin de l’équipe de France, comme ce dernier l’a annoncé ce dimanche.
« Ça sera très compliqué, mais pourquoi pas ? »
« Bien sûr. Tant que je serai un joueur de football, j'aurai des objectifs, même si ça a été compliqué pour moi avec une absence de longue durée. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, il faut toujours y croire. Ça sera très compliqué, mais pourquoi pas ? », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG au cours d’un entretien accordé à Flashscore.