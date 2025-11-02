Départ du PSG : Didier Deschamps interpellé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Rongé par une grosse blessure au tendon d’Achille survenue en février 2023, Presnel Kimpembe a quitté le PSG en septembre dernier. Évoluant désormais du côté du Qatar SC, le défenseur central de 30 ans n’exclut pas un retour en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, notamment pour la Coupe du monde 2026.

Auteur de 241 matchs sous les couleurs du PSG, Presnel Kimpembe a pris un autre chemin. Transféré du côté du Qatar SC en septembre dernier, le défenseur central tente désormais de retrouver du temps de jeu à l’étranger.

Kimpembe veut y croire Parti du PSG après avoir remporté la Ligue des Champions au sein de son club formateur, le défenseur central âgé de 30 ans ne souhaite pas abandonner. Victime d’une terrible blessure au talon en février 2023, Kimpembe croit et souhaite toujours retrouver le chemin de l’équipe de France, comme ce dernier l’a annoncé ce dimanche.