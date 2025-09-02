Départ de Mbappé : Le gros coup de pression de Luis Enrique au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG a donc perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si on craignait le pire, Luis Enrique n’était lui pas inquiet et il a eu raison. L’entraîneur parisien a su tirer le meilleur de ses joueurs, à commencer par Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a réalisé une saison XXL, il faut dire qu’au début de celle-ci, Luis Enrique n’avait pas manqué de lui mettre un gros coup de pression.

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG a dû se réinventer. C’est ainsi que la saison dernière, Luis Enrique a mis l’accent sur le collectif et ça a fonctionné avec comme point d’orgue cette victoire en Ligue des Champions. Pas besoin donc de Mbappé pour triompher même si Paris a pu compter sur des joueurs en très grande forme. Ça a notamment été le cas d’Ousmane Dembélé qui a réalisé une deuxième partie de saison XXL qui fait aujourd’hui de lui le favori pour le Ballon d’Or.

Luis Enrique a menacé Dembélé ! Au PSG, Ousmane Dembélé a donc parfaitement fait oublier le départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique comptait d’ailleurs énormément sur son numéro 10 et il n’avait pas manqué de lui faire clairement savoir au début de la saison dernière. En effet, pour FourFourTwo, Dembélé a révélé le gros coup de pression reçu par Luis Enrique, confiant : « Le coach m’a dit au début de la saison que je devais aider et être un exemple. Il m’a dit que si je n’étais pas un leader par l’exemple, je perdrais ma place dans le onze de départ. Donc je savais que je devais mettre l’équipe en premier et c’est exactement ce que j’ai fais ».