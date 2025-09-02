Départ de Mbappé : Le gros coup de pression de Luis Enrique au PSG !

L’été dernier, le PSG a donc perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si on craignait le pire, Luis Enrique n’était lui pas inquiet et il a eu raison. L’entraîneur parisien a su tirer le meilleur de ses joueurs, à commencer par Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a réalisé une saison XXL, il faut dire qu’au début de celle-ci, Luis Enrique n’avait pas manqué de lui mettre un gros coup de pression.
Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG a dû se réinventer. C’est ainsi que la saison dernière, Luis Enrique a mis l’accent sur le collectif et ça a fonctionné avec comme point d’orgue cette victoire en Ligue des Champions. Pas besoin donc de Mbappé pour triompher même si Paris a pu compter sur des joueurs en très grande forme. Ça a notamment été le cas d’Ousmane Dembélé qui a réalisé une deuxième partie de saison XXL qui fait aujourd’hui de lui le favori pour le Ballon d’Or.
Luis Enrique a menacé Dembélé !
Au PSG, Ousmane Dembélé a donc parfaitement fait oublier le départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique comptait d’ailleurs énormément sur son numéro 10 et il n’avait pas manqué de lui faire clairement savoir au début de la saison dernière. En effet, pour FourFourTwo, Dembélé a révélé le gros coup de pression reçu par Luis Enrique, confiant : « Le coach m’a dit au début de la saison que je devais aider et être un exemple. Il m’a dit que si je n’étais pas un leader par l’exemple, je perdrais ma place dans le onze de départ. Donc je savais que je devais mettre l’équipe en premier et c’est exactement ce que j’ai fais ».
« Luis Enrique ne m’a pas dit d’être égoïste, c’est presque le contraire »
« Contrairement à ce que j’ai pu dire, j’ai été un peu plus égoïste la saison dernière, c’est pourquoi j’ai marqué plus de buts. Mais depuis que je suis petit, j’ai toujours pensé à l’équipe, à jouer collectif. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai fait une si grande saison. (…) Luis Enrique ne m’a pas dit d’être égoïste, c’est presque le contraire. Il m’a dit que quand je suis en face du but, si je ne peux pas tirer et que quelqu’un est mieux positionné que moi, je devais faire la passe. C’est comme ça qu’il voit les choses et ce qu’il m’a dit. Il me l’a répété. Bien sûr qu’il est heureux que je marque des buts car un attaquant doit marquer. Il ne m’a pas demander d’être égoïste mais de me concentrer sur l’équipe et qu’après les buts viendraient naturellement », a également expliqué Ousmane Dembélé à propos de sa saison XXL réalisée avec le PSG.