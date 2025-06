Départ à l’étranger : La grande annonce d’une star du PSG !

Après avoir tout gagné cette saison, le PSG aborde la Coupe du monde des clubs avec un gros statut. Si Luis Enrique a affirmé vouloir remporter cette compétition aux États-Unis, c’est également le cas de Vitinha. La star du milieu de terrain parisien veut tout rafler, et l’a confirmé devant la presse.

« On va commencer par une équipe européenne que l'on connaît très bien pour l'avoir affrontée lors de la phase de groupes de la Champions League. Ce sera difficile car elle a beaucoup de qualité. C'est une nouvelle compétition qui, je pense, est l'avenir et peut devenir une référence. On veut gagner les matches et continuer vers la finale », a affirmé l’entraîneur espagnol auprès du site du PSG . Véritable maestro de cette équipe parisienne, Vitinha a lui aussi fait preuve de beaucoup d’ambitions avant d’aborder la compétition.

« On a tout gagné, si on peut ajouter ce titre à cette saison déjà historique, ce serait encore plus incroyable »

« On est heureux de ce qu’on a fait, gagner une Ligue des champions est indescriptible. Mais ça ne s’arrête pas là. Après il y a eu la Ligue des nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est une compétition qu’on veut gagner. On a tout gagné, si on peut ajouter ce titre à cette saison déjà historique, ce serait encore plus incroyable. C’est difficile après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club, pour nous comme pour les autres clubs. On essaie de combattre la fatigue. On essaie de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition, d’être dans un autre pays, ici aux États-Unis », a lâché le Portugais en conférence de presse ce samedi.