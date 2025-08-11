Dembélé : Une polémique éclate, le PSG a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bataille pour le Ballon d'Or a débuté, et elle pourrait provoquer quelques étincelles au sein du PSG. Alors qu'Ousmane Dembélé semble être le candidat officiel, Achraf Hakimi a profité d'un entretien sur Canal + pour évoquer ses ambitions. Cette posture a été commentée par Walid Acherchour sur le plateau de RMC ce dimanche soir.

Dans une saison où plusieurs stars mondiales brillent, le PSG cherche à placer un de ses joueurs dans la discussion pour le Ballon d’Or. Historiquement, les clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone ont soutenu ouvertement un candidat unique pour maximiser ses chances. À Paris, la stratégie semblait claire : miser sur Ousmane Dembélé, moteur du renouveau offensif sous Luis Enrique. L'international français, encensé par son coach et le président Nasser Al-Khelaïfi, est perçu comme l’homme fort de la saison parisienne.

Le PSG a choisi son Ballon d'Or Mais une déclaration d’Achraf Hakimi a changé la donne. « Le Ballon d’Or est un rêve auquel je n’avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique » a confié l'international marocain au cours d'un entretien accordé à Canal + ce samedi. Ces propos ont surpris en interne, selon Le Parisien. La sortie d’Hakimi aurait même agacé une partie de la direction, qui craint une dispersion des voix en cas de vote partagé entre plusieurs joueurs du PSG.