Dembélé : Gros coup dur pour le PSG ?

Alexis Brunet

Mercredi 13 août, le PSG se déplace du côté d’Udine pour y disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Les Parisiens auront donc l’opportunité de remporter un nouveau titre, mais cela sera peut-être sans Ousmane Dembélé. Le champion du monde français était absent de l’entraînement collectif ce dimanche à cause d’un syndrome viral.

Un mois tout pile après sa défaite en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), le PSG aura une nouvelle opportunité de remporter un trophée et encore une fois contre un club anglais. En effet, le 13 août prochain, les coéquipiers de Marquinhos se rendront à Udine pour le compte de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Cela sera notamment l’occasion pour Lucas Chevalier de faire ses premiers pas avec le maillot parisien, lui qui vient d’arriver en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Dembélé absent de l’entraînement Pour préparer au mieux la rencontre contre Tottenham, le PSG ne dispose que d’une semaine, car les Parisiens ont repris le chemin de l’entraînement seulement le 6 août. La différence se fera peut-être sur cet aspect car Tottenham de son côté aura plus d’un mois de préparation dans les pattes. D’après les informations de L’Équipe, la préparation d’Ousmane Dembélé sera encore plus courte, car le Français a loupé l’entraînement ce dimanche en raison d’un syndrome viral. Il devrait toutefois reprendre avec le groupe en début de semaine et la tendance serait à ce qu’il tienne sa place contre les Spurs.