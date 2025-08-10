Achraf Hakimi : La grosse colère du PSG !

Alexis Brunet

Dernièrement, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or a été dévoilée et le PSG place neuf de ses joueurs. On retrouve notamment Achraf Hakimi qui a affirmé lors d’un entretien accordé à Canal + qu’il méritait cette récompense. Une sortie qui n’a pas trop plu au club de la capitale, qui préfère miser ses jetons sur Ousmane Dembélé.

Le 22 septembre prochain se déroulera la cérémonie du Ballon d’or. Un prix pour lequel Ousmane Dembélé paraît être le grand favori après une saison tout bonnement exceptionnelle, d’un point de vue individuel et collectif. Toutefois, Lamine Yamal pourrait lui aussi avoir une carte à jouer et pourquoi pas dégoûter le joueur du PSG.

Hakimi prétend au Ballon d’or En plus d’Ousmane Dembélé, un autre joueur du PSG pourrait mettre la main sur le Ballon d’or. Lors d’un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a affirmé qu’il faisait partie des prétendants à la prestigieuse récompense. « Le Ballon d’Or est un rêve auquel je n’avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. »