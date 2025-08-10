PSG : Une star dérape, la grosse demande à Canal +

Alexis Brunet

Le 22 septembre prochain sera décerné le Ballon d’or et de nombreux joueurs ont des chances de l’emporter. Le PSG espère que cela sera Ousmane Dembélé et fait pour cela du lobbying depuis plusieurs semaines. Dernièrement, lors d’une interview, Achraf Hakimi a toutefois tiré la couverture sur lui en indiquant qu’il méritait la prestigieuse récompense. Une sortie qui n’a pas plu au club de la capitale, qui a demandé à Canal + de ne pas diffuser la séquence.

Dans quelques semaines, les meilleurs joueurs de la planète seront réunis à Paris, au théâtre du Châtelet. C’est ici que se tiendra la cérémonie du Ballon d’or et le trophée pourrait bien rester dans la capitale française. En effet, après sa saison extraordinaire, le PSG a placé neuf de ses poulains dans la liste des 30 nommés et certains ont de grandes chances de l’emporter.

Hakimi postule pour le Ballon d’or Parmi les Parisiens capables de remporter le Ballon d’or, le nom d’Achraf Hakimi ressort souvent. Le Marocain sort d’une très grosse saison et il a d’ailleurs postulé publiquement au titre individuel dernièrement, lors d’une interview accordée à Canal +. « Mon premier rêve était d'être footballeur pro, mais le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. »