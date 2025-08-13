Dembélé - PSG : L’appel à son agent pour une signature !

Champion du monde 1998, Robert Pirès a récemment livré son impression sur l’effectif du PSG version Luis Enrique. S’il croit au potentiel de certains joueurs, d’autres, selon lui, ne méritent plus leur place. Il dresse une liste de sept éléments qu’il verrait partir cet été, prônant prêts ou transferts. Mais sur un nom en particulier, il est catégorique : pas touche à Ousmane Dembélé.
Figure respectée du football français, Robert Pirès continue de suivre l’actualité du PSG avec attention. Interrogé sur la gestion de l’effectif parisien, le champion du monde 1998 n’a pas hésité à se montrer direct. Pour lui, sept joueurs n’ont plus leur place dans le projet de Luis Enrique : Carlos Soler, Matvey Safonov, Nordi Mukiele, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Marco Asensio et Randal Kolo Muani.
L'appel lancé au clan Dembélé
A contrario, d’autres doivent être conservés et même prolongés. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, meilleur buteur du PSG la saison dernière. « Dembélé ? Je le garde, je le reprolonge, je vais le dire à Moussa Sissoko » a confié Pirès lors d’un entretien accordé au média Le Carré.
Un autre joueur prolongé ?
Dans cette optique, Pirès mentionne aussi Vitinha, dont la qualité technique et la vision du jeu rendent l’équipe de Luis Enrique plus fluide « Vitinha ? Je le blinde, je le prolonge. Il sait tout faire, il rend l’équipe belle, facile, tout le monde a envie de jouer comme lui » a confié le champion du monde 1998 ce dimanche.