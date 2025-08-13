Dembélé - PSG : L’appel à son agent pour une signature !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998, Robert Pirès a récemment livré son impression sur l’effectif du PSG version Luis Enrique. S’il croit au potentiel de certains joueurs, d’autres, selon lui, ne méritent plus leur place. Il dresse une liste de sept éléments qu’il verrait partir cet été, prônant prêts ou transferts. Mais sur un nom en particulier, il est catégorique : pas touche à Ousmane Dembélé.

Intertitre 1 Figure respectée du football français, Robert Pirès continue de suivre l’actualité du PSG avec attention. Interrogé sur la gestion de l’effectif parisien, le champion du monde 1998 n’a pas hésité à se montrer direct. Pour lui, sept joueurs n’ont plus leur place dans le projet de Luis Enrique : Carlos Soler, Matvey Safonov, Nordi Mukiele, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Marco Asensio et Randal Kolo Muani.

L'appel lancé au clan Dembélé A contrario, d’autres doivent être conservés et même prolongés. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, meilleur buteur du PSG la saison dernière. « Dembélé ? Je le garde, je le reprolonge, je vais le dire à Moussa Sissoko » a confié Pirès lors d’un entretien accordé au média Le Carré.