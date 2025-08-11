PSG : Un joueur annonce son départ en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le chantier au poste de gardien de but n'est pas terminé au PSG. Alors que Lucas Chevalier vient d'arriver et que l'avenir de Gianluigi Donnarumma s'écrit en pointillé, un autre gardien pourrait vivre une fin de mercato agitée. Selon la presse russe, Matvey Safonov, doublure de l'Italien la saison dernière, serait ouvert à un départ cet été.

Alors que le PSG poursuit son mercato estival avec ambition, la situation au poste de gardien reste loin d’être stabilisée. L’arrivée récente de Lucas Chevalier a rebattu les cartes, tandis que l’avenir de Gianluigi Donnarumma suscite de plus en plus d’interrogations. Dans l’ombre de ces mouvements, Matvey Safonov, arrivé l’an dernier en provenance de Krasnodar, pourrait bien être le prochain à bouger. Utilisé avec parcimonie et cantonné à un rôle secondaire, le Russe envisagerait sérieusement de quitter le PSG avant la fin du mercato.

Deux pistes pour Safonov D’après Football24.ru, le Spartak Moscou serait intéressé par un retour de Safonov dans son pays natal. Le Zenit Saint-Pétersbourg serait également sur les rangs, avec les capacités financières pour conclure l'opération. Selon plusieurs sources, un retour à Krasnodar ne serait pas vraiment d'actualité. Une autre piste mènerait vers la MLS, où plusieurs clubs garderaient un œil sur le gardien de 26 ans. Pour l’heure, aucune offre concrète n’aurait été transmise au PSG, mais les prétendants sont bien là. Et Safonov ne serait pas insensible à la possibilité de retrouver un statut de titulaire, loin de la concurrence féroce qui l’attend à Paris.