Dembélé - PSG : La décision choc qui ne passe pas

Luis Enrique ne fait pas dans le sentiment. Et il l'a prouvé cette saison. En octobre dernier, le coach du PSG n'avait pas hésité à se passer des services d'Ousmane Dembélé, son joueur le plus remuant, pour un match crucial de Ligue des champions face à Arsenal. Une décision qui avait provoqué quelques secousses dans le vestiaire parisien

« C’est la surprise du chef »

« C’est la surprise du chef, on est ébahi. Ousmane est le joueur le plus déséquilibrant d e l’équipe, du monde même. Pour cette rencontre, Luis Enrique se passe de lui en expliquant qu’il n’avait pas respecté les règles de respect de l’équipe. En fait, il a eu une petite altercation avec son coach dans le vestiaire. Il est arrivé en plus avec quelques minutes de retard à un entraînement. Et Luis Enrique ne l’a pas digéré » a confié le journaliste lors d’un podcast consacré à Luis Enrique.