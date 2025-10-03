Dembélé - Polémique : Nouveau clash avec le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la précédente trêve internationale, le cas Dembélé avait été largement commenté. Et pour cause, alors blessé, le Ballon d'Or avait tout de même été utilisé par Didier Deschamps et avait rechuté plus gravement. Le même cas de figure se présente avec Khvicha Kvaratskhelia convoqué par Willy Sagnol avec la Géorgie alors que son forfait est acté pour dimanche soir et le déplacement à Lille.

Le début de saison du PSG n'est pas de tout repos pour Luis Enrique qui doit se creuser la tête pour constituer ses équipes compte tenu des nombreuses blessures au sein de son effectif. Celle d'Ousmane Dembélé a été la plus commentée puisqu'elle aurait probablement pu être évitée si Didier Deschamps ne l'avait pas aligné contre l'Ukraine alors qu'il avait ressenti une alerte quelques jours plus tôt.

Kvaratskhelia blessé... et convoqué ! Une situation qui avait provoqué une petite crise entre les staffs du PSG et de l'équipe de France. Et cela pourrait se reproduire avec une autre sélection. En effet, alors qu'il est sorti sur blessure contre l'AJ Auxerre samedi dernier et qu'il était absent pour le choc à Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a toutefois été convoqué par Willy Sagnol pour les deux prochaines rencontres de la Géorgie face à l'Espagne (11 octobre à Elche) et la Turquie (14 octobre à Kocaeli).