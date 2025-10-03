Surprise, trois gros renforts sont annoncés au PSG !

Ce n'est pas une surprise compte tenu du calendrier démentiel du PSG, mais les blessures s'enchaînent au sein de l'effectif parisien. Une situation qui pousse Luis Enrique à miser sur les jeunes du centre de formation. Et à Barcelone, trois d'entre eux se sont particulièrement distingués à savoir Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou. Un ancien formateur du PSG annonce que le club tient du lourd pour le futur.
Mercredi soir à Barcelone, le PSG s'est présenté sans 5 titulaires en puissance à savoir Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Une situation qui a poussé Luis Enrique à remanier son onze de départ en s'appuyant notamment sur plusieurs jeunes du centre de formation.
Mayulu, Mbaye et Ndjantou, les renforts surprises du PSG
Ainsi, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye épaulaient Bradley Barcola sur le front de l'attaque du PSG tandis que Quentin Ndjantou est entré en jeu à la 80e minute pour remplacer l'ancien joueur de l'OL. « Trois joueurs qui ont énormément de qualités et de potentiel », souligne auprès du Parisien Hervé Guégan, ex-entraîneur des attaquants du centre de formation du PSG qui a eu les trois Titis sous ses ordres, confirmant ainsi que le club de la capitale tient trois vrais renfors.
Hervé Guégan s'est également attardé sur la prestation de Senny Mayulu, le plus expérimenté des trois en professionnel, et qui a une nouvelle fois marqué en Ligue des champions : « Il s’adapte très bien parce que c’est un joueur très intelligent avec une excellente mentalité. Il est capable de se projeter et de marquer en partant de plus loin. Il a une très grosse frappe, de belles qualités techniques, il est agressif, toujours très combatif, capable de gratter les ballons dans les pieds de l’adversaire. »