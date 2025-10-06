Dembélé - Doué : Le PSG prend une décision inattendue !

Amadou Diawara

Pour le choc face au LOSC, le PSG était privé de six joueurs majeurs, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Malgré tout, Luis Enrique a décidé de laisser sur le banc plusieurs cadres ce dimanche soir, préférant aligner d'entrée plusieurs titis. Un choix que le coach du PSG a expliqué après le coup de sifflet final de la rencontre.

Ce dimanche soir, le PSG a affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour ce choc du championnat de France, Luis Enrique était privé de plusieurs cadres de son effectif : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz et Joao Neves.

LOSC-PSG : Mendes, Hakimi, Vitinha et Zabarnyi étaient remplaçants Si Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et Illia Zabarnyi étaient aptes pour disputer le duel entre le PSG et le LOSC, Luis Enrique a préféré les laisser sur le banc au coup d'envoi. En effet, le coach parisien a aligné d'entrée plusieurs titis du club : Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery. Un choix que Luis Enrique a expliqué en conférence de presse après le nul entre le LOSC et le PSG (1-1).