Daniel Alves et Jordi Alba au PSG : Luis Enrique hallucine !

Alors que le secteur offensif du PSG a connu une véritable hécatombe en ce qui concerne les blessures, les principales armes parisiennes sont désormais les latéraux. Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont effectivement en grande forme, et Luis Enrique, qui a également eu sous ses ordres Jordi Alba et Dani Alves, ne cache pas qu'il est également impressionné par ses deux joueurs.

Depuis le début de la saison, le PSG enchaîne les pépins physiques et doit notamment évoluer avec une attaque dépeuplée et orpheline de ses trois titulaires à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et alors que Luis Enrique utilise d'autres joueurs pour compenser ces absences, les principales menaces offensives du PSG sont les latéraux à savoir Achraf Hakimi et Nuno Mendes. C'est d'ailleurs le Portugais qui a encore une fois débloqué la situation contre le LOSC dimanche en inscrivant un coup franc magnifique après son entrée en jeu.

«Hakimi et Mendes sont différents» Après la rencontre, Luis Enrique a donc été interrogé sur la place dans l'histoire de ses deux latéraux, lui qui a eu sous ses ordres deux légendes du poste au FC Barcelone : « J'ai entraîné Dani Alves aussi. J'ai entraîné Jordi Alba aussi. Il y a beaucoup de bons joueurs. Mais c'est évident qu'ils sont différents », confie-t-il au micro de Ligue1+ avant d'en rajouter une couche au sujet de la prestation de Nuno Mendes à Lille.