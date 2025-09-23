Dembélé Ballon d’Or : La réaction de Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a très certainement vécu la meilleure soirée de sa vie ce lundi. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par un sacre historique en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a reçu le Ballon d’Or des mains de Ronaldinho au Théâtre de Châtelet de Paris. Kylian Mbappé, qui n’était pas présent pendant la cérémonie parce que le Real Madrid a décidé de la boycotter, n’a toutefois pas manqué de réagir.

«Je pense qu'il est sincèrement heureux» « Kylian Mbappé a été l'un des premiers à réagir sur les réseaux sociaux. Évidemment, il aurait préféré décrocher ce Ballon d'or et les sept précédents. Mais quitte à ne pas gagner, je pense qu'il est sincèrement heureux de voir l'un de ses meilleurs amis obtenir cette distinction » a confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.