Dembélé Ballon d’Or : La discussion avec Al-Khelaïfi qui ne va pas plaire à l’OM !

Axel Cornic

Annoncé comme l’un des grands favoris, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025 ce lundi, après une saison fantastique avec le Paris Saint-Germain. Un succès assez particulier, puisqu’il s’est tenu en parallèle du choc très attendu face à l’Olympique de Marseille, reporté à cause de la météo.

On ne parle que de lui. Ousmane Dembélé est l’homme du moment, puisqu’il est devenu le sixième Français a remporté le Ballon d’Or, en surpassant notamment Lamine Yamal aux votes. Un véritable succès pour l’ailier de 28 ans, mais également pour son club du PSG.

Le Ballon d’Or ou le Clasico ? Côté Parisien, on a toutefois dû faire un choix ce lundi soir. Car si la cérémonie du Ballon d’Or se déroulait à Paris, Luis Enrique et son équipe étaient à Marseille pour disputer le choc face à l’OM, qui s’est soldé sur une défaite du PSG (1-0). Absent lors de cette rencontre, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir hésité jusqu’au dernier moment pour faire le déplacement. « Ça amène d’autres petites histoires sympas. C’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui nous racontait ça hier, en coulisses » a expliqué Olivier Brossard, au micro d’Ici Paris Île-de-France.