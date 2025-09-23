PSG : Dembélé avec Messi, le rêve dévoilé en direct !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Lors de son discours, le numéro 10 du PSG a tenu à remercier ses anciens clubs, à savoir le Borussia Dortmund, le Stade Rennais et le FC Barcelone. Dans le même temps, Ousmane Dembélé a avoué qu'il avait réalisé son rêve en jouant au Barça avec Lionel Messi.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé (PSG) a été sacré. En effet, l'international français a devancé Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et Vitinha (Portugal, PSG) au classement.

