PSG : Dembélé avec Messi, le rêve dévoilé en direct !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Lors de son discours, le numéro 10 du PSG a tenu à remercier ses anciens clubs, à savoir le Borussia Dortmund, le Stade Rennais et le FC Barcelone. Dans le même temps, Ousmane Dembélé a avoué qu'il avait réalisé son rêve en jouant au Barça avec Lionel Messi.
Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé (PSG) a été sacré. En effet, l'international français a devancé Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et Vitinha (Portugal, PSG) au classement.
PSG : Dembélé rêvait de jouer au FC Barcelone
« Je remercie tous les clubs où je suis passé, le Borussia Dortmund, Rennes et le FC Barcelone, où je rêvais de jouer, et où j'ai joué avec des grands joueurs comme Iniesta et Lionel Messi. Le Ballon d'or n'était pas un objectif dans ma carrière, mais c'est exceptionnel. J'ai travaillé pour l'équipe afin de gagner la Ligue des champions. Etre remercié par un trophée comme le Ballon d'or, c'est exceptionnel, donc voilà, je suis heureux ce soir (lundi) », a reconnu Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG.