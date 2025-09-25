Dembélé - Ballon d’Or : «Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça», le malaise surprise !

Axel Cornic

Tout le monde parle d’Ousmane Dembélé, devenu à 28 ans le Ballon d’Or 2025 après ses prestations fantastiques avec le Paris Saint-Germain. Mais lors de la cérémonie du 22 septembre beaucoup d’autres choses se sont passées, avec notamment un évènement qui n’a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux.

Grand favori des pronostiqueurs, Ousmane Dembélé a finalement remporté le Ballon d’Or 2025, devant notamment Lamine Yamal. Un succès qui fait briller le PSG mais également la France, qui devient la nation avec le plus de représentants différents au palmarès de la célèbre distinction individuelle.

Tout n’a pas marché... Mais si toute la lumière était sur Ousmane Dembélé au Théâtre du Chatelet, quelqu’un d’autre lui a volé la vedette. Charlotte Cardin s’est en effet produite face à l’assemblée présente pour la cérémonie du Ballon d’Or, en interprétant son titre Feel Good. Mais la magie ne s’est pas produite, puisque les réseaux sociaux parlent notamment d’un moment de malaise général.