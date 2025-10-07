De retour au PSG, Adrien Rabiot surprend tout le monde !

Axel Cornic

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a rejoint la liste des joueurs qui ont signé pour le grand rival de l’Olympique de Marseille. Et cela lui a valu quelques retours bouillants au Parc des Princes, même sous le maillot de l’équipe de France, comme lors de la dernière trêve internationale.

Avec Presnel Kimpembe, il était le visage des jeunes talents du tout début du projet QSI. Mais Adrien Rabiot n’a pas vraiment laissé un bon souvent au PSG et sa signature à l’OM en 2024 n’a en rien arrangé les choses.

« Je préfère aller dans les stades et être sifflé et avoir le public à dos » Depuis, il a été accueilli au Parc des Princes par un flot de sifflets, ce qui ne semble pourtant pas le gêner. « Non, j’aime au contraire. Je préfère aller dans les stades et être sifflé et avoir le public à dos. Même en club, dans un stade où c’est hostile, ça me plait » a expliqué Rabiot, au micro de RTL.