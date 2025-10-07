Coup de pression du PSG : Il lâche une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face au FC Barcelone, Senny Mayulu devait découvrir les Espoirs en cette trêve internationale. Mais voilà que le joueur du PSG a finalement dû déclarer forfait. Forcément, cela interroge alors que les tensions sont maximales entre le club de la capitale et la FFF. Mais voilà que Gérald Baticle a mis les choses au point sur le cas Mayulu.

Depuis quelques semaines maintenant, le conflit est engagé entre le PSG et la FFF. Alors que la guerre s'est déclarée à cause du cas Ousmane Dembélé, ce qui est arrivé ces dernières heures avec Bradley Barcola n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et forcément, en apprenant que Senny Mayulu était lui aussi forfait chez les Espoirs, encore plus de questions se sont posées sur les tensions autour des joueurs du PSG.

« Ça s'est fait naturellement, comme d'habitude » Sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle s'est exprimé sur le forfait de Senny Mayulu. Interrogé sur de possibles pressions mises par le PSG, il a assuré, rapporté par L'Equipe : « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s'est fait naturellement, comme d'habitude ».