Daniel Riolo pète un câble dans L’After Foot, le PSG lui répond

Aujourd'hui qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG avait été éliminé à ce stade de la compétition en 2022. C'est face au Real Madrid et un triplé de Karim Benzema que le club de la capitale avait chuté. De quoi provoquer alors la colère de Daniel Riolo. Un ancien employé du PSG est d'ailleurs revenu sur cette séquence.

Cette erreur de Gianluigi Donnarumma face à Karim Benzema est encore dans les mémoires de tous. Elle avait ainsi provoqué la chute du PSG et l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. De quoi faire ensuite sortir de ses gonds Daniel Riolo. Sur L'After Foot, il avait vrillé à propos du PSG, lâchant en direct : « Quand ils arrivent au PSG, ils prennent un boulard démesuré, tous autant qu’ils sont. C’est le même problème depuis 10 ans ! Quand ils viennent, ils attrapent la maladie tout de suite ! Le sport de haut niveau, c’est avant tout l’humilité. Et il n’y a pas d’humilité dans cette équipe. Dans cette équipe, t’as deux stars qui sont payées des milliards. T’as un milieu de terrain (Verratti,), tout le monde dit que c’est le meilleur du monde et ce soir un mec de 52 ans (Modric) en face lui a donné la leçon. Marquinhos c’est le meilleur du monde et il a été nullissime. Les mecs ils vont sur Tik Tok, ils font la fashion week… Dans les autres clubs ils ne font pas ça ! Il n’y a qu’au PSG qu’il y a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols ! Neymar, il faut qu’il soit viré sur le champ ! T’es plus un joueur de foot Neymar ! C’est fini, t’es pas à la fashion week ! ».

« Il réagit comme un supporter, on n’a plus affaire à un journaliste »

A cette époque, Yann Guérin était l'attaché de presse du PSG. Et invité de RMC sur Twitch, il est revenu sur cette séquence du coup de gueule de Daniel Riolo, confiant alors : « Il a une liberté de parole, il est maitre de ce qu’il dit. Est-ce que ça avait un impact dans le vestiaire ? Non. Est-ce que les joueurs regardent ces choses ? Non. Je ne vois pas Neymar écouter L’After, on ne va pas se mentir. Moi je l’écoute, c’est mon métier. Ce qui me dérange quand je suis attaché de presse du PSG, c’est qu’il réagit comme un supporter, on n’a plus affaire à un journaliste ».

« Il faut respecter le personnage »

« On sent la déception. « Il faut virer Neymar », il sait bien que c’est impossible. Je le n’ai pas appelé après ça. Après, il faut respecter le personnage. C’est pas le journaliste que je connais le mieux, mais j’ai toujours respecté son travail. Après, ça n’a aucun impact sur l’image du club. Sauf si un joueur vient te voir « c’est qui Daniel Riolo ? » », a ajouté Yann Guérin concernant Daniel Riolo.