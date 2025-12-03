Daniel Riolo au PSG : L’annonce cash !

Pierrick Levallet

Depuis 2022, Luis Campos a la charge du projet sportif du PSG. Le Portugais a été nommé conseiller sportif et a remplacé Leonardo. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco gère donc le recrutement parisien et la direction que prend le projet. Un poste qui aurait pu être attribué à Daniel Riolo ? Le chroniqueur de l’After Foot s’est montré clair à ce sujet.

Ce n’est un secret pour personne, Daniel Riolo est un grand fan du PSG. Le chroniqueur de l’After Foot de RMC n’a jamais vraiment caché son amour pour le club de la capitale. Le journaliste se voit d’ailleurs souvent une question lui être posée : aurait-il pu travailler directement pour la formation parisienne ? L’homme de 55 ans s’est montré très clair à ce sujet.

«Je n’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser» SoFoot l’a en effet interrogé sur la possibilité d’avoir demandé le poste de directeur sportif du PSG à Nasser Al-Khelaïfi et s’il n’était pas plutôt intéressé par l’idée de reprendre un club. « Je n’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser, déjà d’une ! Et deux, bah j’en sais rien, ça ne me fait pas fantasmer ce truc-là. Je suis très content de ma vie, très content de la vivre comme je l’organise. Je ne sais pas si être dans un club ça m’intéresserait » a d’abord répondu Daniel Riolo.