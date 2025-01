Cristiano Ronaldo : Le PSG lui répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique ces derniers temps à l'égard de la Ligue 1 et de son niveau global, Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait que des amis dans l'hexagone. D'ailleurs, son compatriote portugais João Neves, qui évolue au PSG depuis l'été dernier, a indirectement répondu à CR7 en défendant la Ligue 1.

Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards organisée à Dubaï en décembre dernier, Cristiano Ronaldo s'était lâché sur le niveau du championnat français : « Tout ce qu'il y a en France, c'est le PSG. Les autres sont finis », lâchait l'attaquant portugais d'Al-Nassr pour défendre le niveau du championnat saoudien. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis au Portugal...

Ronaldo au PSG ? L'ombre d'une légende plane sur le mercato ! 🔥 Quelles surprises nous réserve cet été ?

➡️ https://t.co/Zkn0nAx5SU pic.twitter.com/b8CkTkT0ws — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 2, 2025

Neves défend la Ligue 1

Le milieu de terrain lusitanien du PSG, João Neves, répond indirectement à Cristiano Ronaldo sur le championnat français : « Je pense que le niveau ici est plus élevé qu'au Portugal, les équipes de milieu de tableau et bas de tableau sont plus homogènes, plus compétitives et plus fortes, c'est plus vivant, elles sont plus rapides, plus agressives. Les stades ici sont bien meilleurs », lâche le joueur du PSG dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« Je vois beaucoup du PSG en moi »

Et João Neves a également fait part de son bonheur d'avoir été recruté par le PSG l'été dernier : « Je pense que je vois beaucoup du PSG en moi. C'est un club qui veut parier sur les jeunes, il veut parier sur le football, le beau football. L'important est comment nous gagnons, comment nous jouons avec le ballon. Je pense que l'idéologie de ce club est parfaite pour moi », indique le coéquipier de CR7 en sélection portugaise.