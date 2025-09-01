Cristiano Ronaldo au PSG : L'annonce dingue du vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Joao Neves est comparé à son illustre aîné et compatriote portugais : Cristiano Ronaldo. Ses deux retournés acrobatiques inscrits face au Toulouse FC samedi soir (6-3) ont laissé Bradley Barcola sans voix. L'attaquant du PSG s'est enflammé en faisant un parallèle avec le quintuple Ballon d'or.

En l'espace de seulement 14 minutes de jeu, le PSG menait déjà 3 buts à 0 face au Toulouse FC au Stadium samedi ça. Une avance confortable acquise notamment grâce à Joao Neves qui avait déjà inscrit un doublé en retourné acrobatique.

«Je l’appelle Cristiano Ronaldo maintenant !» A la 78ème minute, Joao Neves a parachevé son œuvre en inscrivant le but du 6-1. Score final 6 buts à 3 pour le PSG et premier triplé du milieu de terrain portugais de 20 ans de sa carrière. Et ce avec grande classe. Les retournés de Neves ont inspiré Bradley Barcola qui lui a donné un sobriquet plus que flatteur. « Neves ? Moi, je l’appelle Cristiano Ronaldo maintenant ! ».