Crise au PSG, le vestiaire vide son sac

Battu par l’OL (1-0) ce dimanche, le PSG traverse une période très délicate sportivement, avec cette huitième défaite de l'année. Alors que l’OM et Lens ne sont plus qu’à six points du club de la capitale, en tête de la Ligue 1, les joueurs ne trouvent plus la solution pour sortir la tête de l’eau. Après Danilo Pereira, Renato Sanches s’est exprimé au micro de Prime Video et s'est prononcé sur la situation actuelle.

Le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle défaite en championnat cette saison. Cette fois-ci, c’est Lyon qui est venu à bout du PSG (1-0) grâce à un but de Bradley Barcola. Cette nouvelle désillusion a de quoi inquiéter, puisque le onzième titre de champion de France est de plus en plus remis en question.

« On doit changer beaucoup de choses »

Au sortir de la rencontre, le défenseur du PSG Danilo Pereira s’est montré agacé par la situation, interrogé par Prime : « C’est notre responsabilité. On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond, même à la maison c’est difficile de gagner chaque match si on ne donne pas tout. On est dans une phase difficile mais on doit sortir de là parce que nos adversaires sont à six points, on doit se réveiller, poursuit le Portugais. Le titre n’est pas assuré, on le savait déjà. Il y a beaucoup de matchs, la Ligue 1 est un championnat très difficile. On doit changer beaucoup de choses, pas seulement l’état d’esprit mais ce n’est pas moi qui dois le dire ».

« On doit faire mieux »