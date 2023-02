Crise au PSG, le vestiaire est attaqué

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la défaite cinglante du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3), 200 à 300 supporters parisiens étaient réunis ce dimanche au Camp des Loges pour afficher leur mécontentement à deux jours du huitième de finale aller de Ligue des champions. Un rassemblement pacifique qui n’a pas empêché certains d’entre eux de régler leurs comptes avec des joueurs.

Trois jours après une défaite à l’OM, le PSG a remis ça sur la pelouse de l’AS Monaco. Le club de la capitale s’est lourdement incliné contre le club de la Principauté (1-3), un revers qui aurait pu être plus sévère encore sans un grand Gianluigi Donnarumma. Une situation forcément inquiétante alors que le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi pour son huitième de finale aller de Ligue des champions. Avant ce rendez-vous décisif, plusieurs centaines de supporters se sont réunis au Camp des Loges ce dimanche pour afficher leur mécontentement et tenter d'échanger avec des joueurs.

« Ils n’en ont rien à foutre. Ça, ce n’est plus possible »

« Niveau communication, il y a un problème. Aujourd’hui les mecs ne représentent même plus le club, ils viennent, ils prennent leur salaire. Paris c’est la ville lumière, et le football, ils n’en ont rien à foutre. Ça, ce n’est plus possible », a notamment lâché l’un des leaders présents devant le centre d’entraînement du PSG.

🗣️🔴🔵 « On est pas là pour insulter , le manque de respect c’est fini. On vient pour faire passer le message sans violence. »(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/rO4AD3dM9Q — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 12, 2023

« S’ils se font siffler sur le terrain et ne veulent plus venir applaudir après, c’est leur problème »