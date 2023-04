Crise au PSG, il craint le pire

La rédaction

Ce samedi soir, le PSG affronte le RC Lens dans un match capital pour le titre. Si Lens l'emporte, les Nordistes reviendront à seulement trois points du PSG ce qui relancerait totalement la course pour le titre. Mais le PSG est en pleine crise, avec le scandale Galtier, un Kylian Mbappé inoffensif et un mental défectueux. Pour l'ancien joueur du PSG Éric Rabesandratana, c'est le plus grand danger pour le club de la capitale au moment d'aborder le sprint final.

Le PSG pourrait-il perdre le championnat de France de Ligue 1 ? En course pour décrocher le onzième titre de son histoire, le PSG n'entame pas le sprint final dans les meilleures dispositions, ce qui pourrait affecter encore un peu le mental des Parisiens.

Un mental défectueux

Le mental est un élément qui manque au club depuis de nombreuses années. Cette semaine, Le Parisien évoquait que Luis Campos émettait de nombreuses réserves sur les capacités mentales de son équipe...

« Le mental c'est ça la défaillance du PSG »