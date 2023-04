Affaire Galtier : Un membre historique de l’OM sort du silence

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier fait face à de graves accusations de racisme depuis la révélation d'un mail écrit par Julien Fournier qui accable l'actuel entraineur du PSG. Dans la tourmente, l'ancien technicien de l'OGC Nice voit plusieurs personnes le soutenir comme Alain Soultanian, kiné historique de l'OM pendant 38 ans.

Très touché en conférence de presse vendredi, Christophe Galtier traverse les heures les plus sombres de sa carrière, moins d'une semaine après la banderole insultante des supporters du Gym à l'encontre de sa mère atteinte d'un cancer. L'entraineur du PSG est accablé de partout et il est même menacé de mort. Dans cette période plus que délicate, il peut compter sur le soutien de ses anciens collaborateurs et amis. A l'instar d'Andy Delort, Eric DI Meco ou encore Laurent Blanc, c'est Alain Soultanian qui lui a manifesté son soutien.

Affaire Galtier : Un ancien entraîneur du PSG monte au créneau https://t.co/qIqyM1RSPm pic.twitter.com/KN1F55pd7F — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Je ne peux imaginer qu'il puisse tenir des propos racistes»

Les soutiens se multiplient pour Christophe Galtier. Son entourage fait bloc et des vieilles connaissances n'hésitent pas à le défendre publiquement. Alain Soulatanian, kiné de l'OM pendant 38 ans et qui a côtoyé l'entraineur du PSG, ne croit pas à ces accusations. « Je connais Christophe Galtier depuis 1983, date à laquelle je suis arrivé à l'OM. Il avait 16 ans et jouait au centre de formation. Je l'ai vu grandir et évoluer. Je l'ai eu comme entraîneur quand il a été adjoint de Bernard Casoni. On ne s'est jamais quitté. On a toujours été en contact. Je ne peux imaginer qu'il puisse tenir des propos racistes, homophobes ou discriminatoires envers qui que ce soit. C'est quelqu'un d'empathique et de normal. Il vient des cités. Je ne connais pas l'histoire. Qu'on accuse Christophe de tenir des propos racistes, à ma connaissance c'est impossible », a-t-il déclaré dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC .

«Tout le monde a respecté les joueurs»