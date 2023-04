Affaire Galtier : Un ancien entraîneur du PSG monte au créneau

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier nage en plein cauchemar. Accusé de racisme par Julien Fournier, l'entraineur du PSG se retrouve au pied du mur et fait face à une énorme tempête médiatique. Dans ce moment dur, il peut compter sur le soutien de ses amis à l'image de Laurent Blanc, l'ancien entraineur du PSG.

Les temps sont durs pour Christophe Galtier. En délicatesse sur le plan sportif, le coach du PSG baigne désormais dans un scandale extra-sportif puisqu'il est ouvertement accusé de racisme. Le natif de Marseille conteste avec fermeté les accusations dont il fait l'objet mais la pression mise sur lui est telle qu'il traverse des heures extrêmement compliquées. Heureusement pour lui, Christophe Galtier peut compter sur ses amis de longue date. Après Antoine Kombouaré, c'est Laurent Blanc qui a adressé son soutien à celui que l'on surnomme Galette .

Mbappé - PSG : Le feuilleton est terminé https://t.co/cAbttds6NK pic.twitter.com/K8rYxXYHJe — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«C’est une mauvaise histoire»

Interrogé par Prime Vidéo à la fin de la rencontre entre Toulouse et l'OL, Laurent Blanc a tenu à défendre son ami Christophe Galtier. « À Paris, rien ne se fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C’est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe », a déclaré l'ancien coach du PSG.

«On verra ce qu’il se passe, mais ça reste mon ami»