Coup de sang de Mbappé, le PSG sort du silence

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG a lancé sa campagne de réabonnement au Parc des Princes en publiant une vidéo qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé. Interrogée avant le coup de gueule de sa superstar, la direction parisienne a justifié son choix de communication.

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo dans laquelle on voit beaucoup Kylian Mbappé et pas du tout les autres stars du PSG, si ce n'est Nuno Mendes. Sur les réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG y est allé de son coup de gueule.

La politique sportive du PSG non dévoilée

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a pesté Kylian Mbappé en story sur Instagram .

Mettre en avant des valeurs chères au PSG