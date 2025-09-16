Coup de pression de Luis Enrique, le vestiaire du PSG balance !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réalisé la saison parfaite, en allant notamment chercher la première Ligue des Champions de son histoire. Mais le plus dur commence, puisque Luis Enrique va devoir trouver les bons leviers pour pousser ses joueurs à donner encore plus, pour placer la barre encore plus haut.

C’est la saison d’après. Ce mercredi, le PSG va débuter sa campagne en Ligue des Champions avec le statut de Champion en titre. Un rôle assez inédit, puisqu’à Paris on n’a jamais connu une telle situation, ce qui peut en inquiéter certains.

« On n'a pas le choix, le coach nous demande ça » Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Marquinhos assure que Luis Enrique ne va laisser personne se reposer sur ses lauriers. « On n'a pas le choix, le coach nous demande ça. Si un joueur ne donne pas ça sur le terrain, vous verrez, il fera un petit tour sur le banc » a déclaré le capitaine du PSG.