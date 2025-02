Clash avec Al-Khelaïfi : Il annule sa signature au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la rencontre de Ligue des champions face à Brest, Nasser Al-Khelaïfi a fait un point sur l'avenir de Luis Campos, dont la prolongation est toujours en suspens. Le président du PSG souhaite poursuivre sa collaboration avec son conseiller sportif, malgré quelques divergences. Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry en a dit plus sur ces tensions.

Alors que certains médias ont évoqué que le PSG avait contacté Andrea Berta pour remplacer Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rétablir la vérité. « Campos est très heureux à Paris. Je suis très content de ce qu’il fait depuis qu'il est ici. Je veux qu'il prolonge son contrat. Depuis que je suis président, je n'ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur » a déclaré le président du PSG. Une signature attendue et espérée aussi par Christophe Dugarry.

Dugarry réclame la prolongation de Campos

« Tout le monde crie partout que c’est le meilleur entraîneur du monde, que c’est la meilleure équipe du monde, Nasser (ndlr Al-Khelaïfi) nous explique tout va bien. Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur, ça me paraît logique. C’est un travail d’équipe, on sent plus que jamais un groupe soudé et solidaire, ça me paraîtrait normal » a confié le champion du monde 1998.

Des tensions avec NAK ?

Comme l’a indiqué Duga, deux hommes peuvent travailler main dans la main même s’ils ne s’apprécient pas particulièrement, ce qui est le cas de Campos et d’Al-Khelaïfi. « Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Des problèmes entre Nasser et (Luis) Campos, il y en a eu dès le départ. C’est aussi possible qu’ils lui aient fait une proposition pour qu’il ne l’accepte pas afin de lui renvoyer le bébé en disant que s’il n’accepte pas c’est lui qui décide de partir. D’après ce qu’on sait, ce n’est pas l’amour fou entre Nasser et Campos, c’est pour ça qu’il y a des doutes. Ce qui prouve qu’on peut bien travailler en s’entendant de façon moyenne » a-t-il révélé lors de Rothen S’Enflamme. Des tensions qui expliquent les doutes de Luis Campos ?