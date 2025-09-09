Chevalier - PSG : Il dit stop !

Lucas Chevalier, jeune gardien révélé au LOSC et recruté cet été par le PSG, suscite déjà un immense engouement. Certains l’imaginent futur numéro un en équipe de France. Mais Benoît Costil appelle à la prudence : pour l’expérimenté portier, il faut lui laisser le temps de s’adapter et de progresser sereinement.
Lucas Chevalier est sans conteste l’une des plus belles révélations récentes du football français. Formé au LOSC, il s’est imposé comme titulaire dans les cages nordistes avant de signer au PSG cet été. Dans la capitale, il aura la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Parallèlement, son nom revient avec insistance dans les discussions autour de l’équipe de France. Alors que Mike Maignan vient de passer le cap de la trentaine, les regards se tournent déjà vers Chevalier comme l’héritier naturel. Mais cette ascension fulgurante, si prometteuse soit-elle, doit être accompagnée de prudence selon Benoît Costil.
Costil calme tout le monde
« Laissons le temps aussi à Lucas Chevalier de s’adapter déjà au Paris Saint-Germain. C’est un environnement qui est tout nouveau et il faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi dans sa vie avec le groupe France. Didier Deschamps l’a dit, il va certainement vivre sa première sélection dans l’année, vivre sa première expérience en compétition internationale l’été prochain via une Coupe du Monde. Donc je dirais que jusqu’à la Coupe du Monde, ne venons pas chercher des petites choses… » a déclaré l'ancien portier tricolore.
« La transmission va se faire naturellement »
Au-delà de cet appel à la patience, Benoît Costil a tenu à apporter un message de confiance quant à l’avenir de Lucas Chevalier en sélection. « Donc je ne bouge pas parce que Mike Maignan a répondu présent et car le futur gardien de l’Equipe de France est déjà là, c’est Lucas Chevalier. Il y a le temps, en plus il y a une proximité entre les deux joueurs qui se respectent énormément et qui se sont connus à Lille. Donc la transmission va se faire naturellement. Ne venons pas chercher des poux à droite, à gauche » a déclaré Costil sur RMC.