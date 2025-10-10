«C'est un peu inquiétant», le PSG sème la panique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par le PSG (1-2) en Ligue des champions, le FC Barcelone a enchaîné avec une nouvelle défaite le week-end dernier face au FC Séville (4-1). S’il reconnaît que le club de la capitale était supérieur, Wojciech Szczesny avoue que le revers contre les Sévillans est « un peu inquiétant ».

Invaincu depuis le début de la saison, le FC Barcelone a concédé deux défaites en l’espace de quatre jours. Après celle lors de la réception du PSG (1-2) en Ligue des champions, les Blaugrana se sont de nouveau inclinés, cette fois-ci en championnat, sur la pelouse du FC Séville (4-1) et sont désormais deuxièmes de Liga, à deux points du Real Madrid, premier.

« Cela nous fait mal, mais nous devons accepter le résultat contre le PSG » « Que s’est-il passé contre le PSG et Séville ? Ce sont deux matchs complètement différents. Le PSG était meilleur que nous, plus précis, plus frais et très bon sur le plan tactique. Nous n'aimons pas cela, cela nous fait mal, mais nous devons accepter le résultat contre le PSG », a confié Wojciech Szczesny, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. « En revanche, à Séville, nous n'avons pas donné 100 % de nous-mêmes, la première mi-temps a été terrible, un match terrible, cela peut arriver. C'est un peu inquiétant, mais il est important de comprendre que tout ne sera pas facile cette saison, qu'il faut rester concentré et que si nous ne donnons pas 100 % de nous-mêmes, nous pouvons être battus. Nous devons faire beaucoup mieux. »