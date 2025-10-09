PSG : Kylian Mbappé attendu de pied ferme, il dit tout !

Dimanche dernier, Kylian Mbappé a observé le match du PSG face au LOSC où évolue son petit frère Ethan. Alors que le jeune joueur né en 2006 a égalisé en fin de match, l’avant-centre du Real Madrid a célébré. Présent en conférence de presse ce jeudi, Kylian a évoqué le sujet avec beaucoup de précaution.
Une image forte. Dimanche, alors que le LOSC était mené d’un but par le PSG, Ethan Mbappé a permis aux siens d’aller arracher le match nul. Pierre Mauroy explose, tout comme Wilfried et Kylian Mbappé, présents sur place.
Mbappé célèbre contre le PSG
Forcément, les réactions du champion du monde 2018 face à son ancien club étaient attendus au tournant. Alors que Kylian Mbappé a célébré le but de son petit frère face au PSG, l’attaquant de 26 ans a une fois de plus été critiqué. Présent en conférence de presse ce jeudi, Mbappé a évoqué le sujet avec prudence.
« Je ne voulais pas venir à la base »
« Je ne voulais pas venir à la base, mais il me l'a demandé. C'est un grand match contre la meilleure équipe de France, d'Europe même actuellement. Il ne fallait pas trop en faire parce que je sais que contre le PSG, il ne fallait pas trop célébrer (rires). Mais je suis content pour lui, il le mérite », a ainsi confié Mbappé.