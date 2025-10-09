PSG : Kylian Mbappé attendu de pied ferme, il dit tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Kylian Mbappé a observé le match du PSG face au LOSC où évolue son petit frère Ethan. Alors que le jeune joueur né en 2006 a égalisé en fin de match, l’avant-centre du Real Madrid a célébré. Présent en conférence de presse ce jeudi, Kylian a évoqué le sujet avec beaucoup de précaution.

Une image forte. Dimanche, alors que le LOSC était mené d’un but par le PSG, Ethan Mbappé a permis aux siens d’aller arracher le match nul. Pierre Mauroy explose, tout comme Wilfried et Kylian Mbappé, présents sur place.

Mbappé célèbre contre le PSG Forcément, les réactions du champion du monde 2018 face à son ancien club étaient attendus au tournant. Alors que Kylian Mbappé a célébré le but de son petit frère face au PSG, l’attaquant de 26 ans a une fois de plus été critiqué. Présent en conférence de presse ce jeudi, Mbappé a évoqué le sujet avec prudence.