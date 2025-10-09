Le boss du PSG annonce un jackpot à 850M€ !

Amadou Diawara

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi était à Rome pour la première assemblée générale de l'EFC. En tant que président de l'association européenne des clubs, il a dévoilé les chiffres de la redistribution faite par les instances internationales. Comme précisé par Nasser Al-Khelaïfi, les clubs vont se partager 850M€ pour la mise à disposition des joueurs lors de l'Euro 2024 et pour les deux prochaines Coupes du Monde.

C'est la rentrée pour l'EFC. En effet, la première assemblée générale de l'association européenne des clubs était programmée ce jeudi à Rome. Président de l'EFC et du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour détailler la distribution faite par les instances internationales.

«240M€ distribués à 901 clubs pour l'Euro 2024» « Nos protocoles d'accord et partenariats conjoints avec l'UEFA et la FIFA garantissent d'importants revenus pour les clubs, en Europe comme ailleurs, en contrepartie de la mise à disposition de joueurs. Pour les compétitions de sélections nationales : 240M€ distribués à 901 clubs pour l'Euro 2024 et 355 millions de dollars (environ 305M€) pour chacune des Coupes du monde 2026 et 2030 », s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le patron de l'EFC, anciennement ECA.