«C’est très difficile», le PSG pousse un coup de gueule inattendu !

Cette saison sera particulière pour les clubs français, notamment en raison de l’inconnue autour de la distribution des droits TV. Si d’après l’Equipe, le montant de ces derniers a atteint un total historiquement bas dans l’histoire du football français, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très mécontent à ce sujet ce jeudi.
Une véritable catastrophe pour le PSG et pour les clubs de Ligue 1 ? Si avec plus de 600 000 abonnés déjà atteints, la nouvelle chaîne Ligue 1 + a fait un grand pas vers son objectif d’un million d’abonnés, les clubs français eux, font la moue. Et pour cause, le montant des droits TV que se partageront les 18 clubs de Ligue 1 n’a jamais été aussi bas.
La galère au niveau des droits TV
Selon les révélations de l’Equipe, ce seront ainsi 80,5M€ qui seront distribués aux clubs de Ligue 1 en fin de saison, soit le montant le plus bas observé depuis de nombreuses années. Une situation qui inquiète forcément les clubs les plus modestes, mais également les plus riches. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est livré à ce sujet ce jeudi.
Al-Khelaïfi annonce une situation difficile
« C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire », a ainsi confié le dirigeant qatari auprès de l’Equipe.