«C’est terminé», le boss du PSG craque et arrête tout !

Après quelques mois à la Juventus, Randal Kolo Muani a finalement rejoint Tottenham sous forme de prêt. Une décision accélérée par la colère de Nasser Al-Khelaïfi face aux dirigeants italiens. Désormais en Premier League, l’attaquant français veut relancer sa carrière et convaincre dans un championnat réputé pour son intensité.

Lorsque le PSG décide de recruter Randal Kolo Muani en 2023 pour plus de 90M€, le message est clair : Paris veut s’offrir un attaquant français en pleine ascension, capable d’incarner l’avenir de son secteur offensif. Mais son arrivée dans un vestiaire déjà riche en individualités offensives s’accompagne rapidement de difficultés. Au PSG, chaque prestation est scrutée, et l’exigence permanente laisse peu de place au temps d’adaptation. Résultat : en un an seulement, son statut s’est fragilisé, au point que le club ait choisi de le prêter afin de relancer sa carrière. Prêté à la Juventus, Kolo Muani a retrouvé du temps de jeu, et tout au long de l'été, des négociations ont eu lieu pour un transfert sec.

Le craquage d'Al-Khelaïfi Mais selon Sports Zone, l’histoire entre la Juventus et le PSG s’est terminée dans la tension. Les dirigeants parisiens, lassés par ce qu’ils percevaient comme de la mauvaise foi et des demandes incessantes de leurs homologues italiens, ont fini par perdre patience. Nasser Al-Khelaïfi a lui-même pris les choses en main, décrochant son téléphone pour s’adresser directement à la direction turinoise. Très cash, il aurait lancé : « Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c’est terminé. Vous n’aurez pas gain de cause avec moi. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça. » Le président du PSG a ensuite demandé à l’agent du joueur de se tourner vers d’autres options. C’est dans ce contexte que Tottenham est apparu comme la meilleure solution.